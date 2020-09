​Taxa única de IRS. Quanto custa a proposta da Iniciativa Liberal?

Veja também: Trabalhadores continuam a pagar impostos. Empresas cortam receita ao Estado

Impostos indiretos em tempo de crise. Receita do IVA sempre a subir desde 2012 A criação de uma taxa única de 15% no IRS iria retirar até 3,5 mil milhões em receita aos cofres do Estado. Este será o impacto imediato para as contas públicas da medida proposta pela Iniciativa Liberal (IL), segundo as contas da consultora Deloitte.

“O impacto de uma taxa fixa de 15% poderá oscilar entre 3 e 3,5 mil milhões de euros, do ponto de vista de quebra da receita fiscal, no imediato”, explica o fiscalista Luís Leon. O especialista defende ainda que é este forte impacto que dificulta a aplicação da medida que, segundo a proposta da Iniciativa Liberal, seria pelo menos parcialmente compensada pelo "efeito na economia e o aumento de eficiência fiscal". Do ponto de vista dos contribuintes, esta taxa fixa iria representar um alívio da carga fiscal, que acompanha a subida dos rendimentos.





De acordo com as simulações da Deloitte, um solteiro sem dependentes, por exemplo, com um ordenado mensal de 800 euros, ficava a pagar menos de 200 euros em IRS no final do ano, o que corresponde a uma redução da carga fiscal 1,9%. O mesmo solteiro, com um vencimento de quatro mil euros mensais, deixava de pagar ao Fisco quase nove mil euros, um corte de mais de metade nos impostos pagos. A carga fiscal descia quase 16%. Já quem está casado e tiver pelo menos um dependente, se ganha 800 euros não está a pagar IRS, está isento. Se recebe quatro mil euros, o mesmo valor utilizado antes, deixaria de entregar quase cinco mil euros por ano em IRS, o que representa um alívio da carga fiscal de perto de 9%.