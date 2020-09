Novo "lay-off" simplificado? CGTP e patrões reagem com surpresa ao anúncio do Governo

A secretária-geral da CGTP e o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) dizem desconhecer a proposta de alteração do apoio à retoma progressiva das empresas, depois de o Governo ter anunciado esta segunda-feira a flexibilização da medida de apoio que veio substituir o "lay-off" simplificado e que, ao contrário deste, não permite para já às empresas a suspensão do contrato de trabalho, apenas a redução do horário em função da quebra da atividade.

A secretária-geral da central sindical recusa, desde já, qualquer medida que não inclua o pagamento das retribuições aos trabalhadores e outras medidas que continuam por cumprir.

“Não podemos pronunciar-nos sobre uma coisa que não conhecemos. Agora, o que é necessário garantir é a retribuição total aos trabalhadores, é garantir todos os postos de trabalho – e isso inclui os trabalhadores com vínculos precários que estão a ser mandados embora e despedidos pelas empresas – e isto não está a ser garantido, nem com as medidas que estão em vigor nem, aparentemente, com esta alteração que agora se pretende introduzir.”



António Saraiva, presidente da CIP, mostra-se “cauteloso” face ao anúncio do Governo e disse que o anúncio "não basta". Os parceiros sociais, defendem, têm de saber em pormenor o que está em cima da mesa e o representante dos patrões espera que isso aconteça já na quinta-feira de manhã, na próxima reunião da Concertação Social.

"Não tenho dúvidas de que o Governo vai levar [esta proposta] à Concertação Social para discussão com os parceiros sociais", adianta António Saraiva à Renascença. "Aí, com aquilo que nos apresentar, iremos pronunciar-nos de uma forma mais realista e mais obejtiva."