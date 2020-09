Impostos indiretos em tempo de crise. Receita do IVA sempre a subir desde 2012

Durante as crises, governos agravam impostos indiretos. Desde 2002, a taxa máxima de IVA já aumentou de 17% para 23%, com agravamentos nas taxas intermédias e em determinados produtos e categorias.

António Costa mantém a promessa de descer o IVA na eletricidade, para as famílias com potência contratada mais baixa. Já tem todas as autorizações necessárias, só falta mesmo avançar com a medida, que desce a taxa de 23% para 13%.

Com o Governo de Passos Coelho o imposto sobre o consumo ainda sofreu mais três alterações, primeiro aumentou na eletricidade, depois foram revistas as taxas e, por fim, foi agravado para a restauração.

Prometido alívio do ISV esquecido entre crises

Uma receita que baixa naturalmente com as crises é a do Imposto Sobre Veículos (ISV), cobrado no momento da compra de carros novos, uma despesa que cai nestes momentos.

Já do Imposto Único de Circulação (IUC) não há como fugir, tributa a propriedade, tem de ser pago só porque tem um carro sem seu nome, mesmo que esteja fechado na garagem.

Depois da crise do “subprime”, surgiu a promessa política de um alívio fiscal ao nível do ISV, mas na prática a tributação automóvel tem vindo a subir.

As promessas falharam, explica Afonso Arnaldo, da Deloitte: “Entre 2012 e 2013 foi-nos anunciado uma reforma, no sentido de fazer subir a tributação do IUC e fazer descer a tributação do ISV. Isso fez com que o IUC tenha vindo progressivamente a crescer, mas a diferença entre 2009 e 2019, dez anos depois, mais do que triplicou a receita do IUC. Ao mesmo tempo, tinham-nos anunciado uma suavização do ISV, passado poucos anos, carregou-se novamente no ISV”.