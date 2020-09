Desperdício alimentar? Há cada vez mais famílias a precisar do que não se vende nos supermercados

Carregar caixas pesadas é um trabalho físico difícil, "principalmente quando temos de ter sempre a máscara colocada, quando temos de entregar os alimentos seguindo as regras de distanciamento, quando temos de desinfetar as mãos com muita frequência".

Desta vez, foi a vez da Cruz Vermelha vir à loja buscar produtos doados. Ana Marques trabalha na instituição há 20 anos e, desde o início da pandemia, integra as equipas que recolhem as doações alimentares de espaços de restauração e grandes superfícies.

A outra preocupação da Cruz Vermelha é a fome crescente na população sem-abrigo.

António Santos Machado recorda que, "no estado de emergência, com a restauração fechada e com as pessoas confinadas em casa, havia pessoas sem abrigo nos seus cantos a passar fome".

Feito o levantamento, a Cruz Vermelha registou um crescimento assinalável de pessoas nessa situação, "sobretudo no centro da cidade", e surgiu a ideia de apoiar os sem-abrigo "com uma refeição reforçada feita, em muitas situações, com matéria prima doada por grandes superfícies comerciais".

Uma ajuda que ainda hoje se mantém.