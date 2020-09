Costa não vai usar empréstimos europeus enquanto economia não melhorar

O primeiro-ministro António Costa recusa usar, para já, os empréstimos europeus, no âmbito do plano de recuperação e resilência pós-Covid-19. "Portugal tem uma dívida pública muito elevada e assume sair desta crise mais forte do ponto de vista social, mas também mais sólido do ponto de vista financeiro. Por isso, a opção que temos é recorreremos integralmente às subvenções e não utilizaremos a parte relativa aos empréstimos enquanto a situação financeira do país não o permitir", frisou o líder do executivo nacional.

Costa apresentou as linhas gerais do documento esta terça-feira de manhã, na Fundação Champalimaud, num evento onde também marca presença a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Os dois líderes apresentam as prioridades dos planos de recuperação e resiliência europeu e português.

Das linhas gerais apresentadas, Costa deixou claro ainda que quer apostar nos cuidadores informais e nas necessidades de habitação, bem como erradicar as zonas de fratura social. Numa intervenção com cerca de 40 minutos, o primeiro-ministro disse que o calendário do seu Governo é o de aprovar o Programa de Recuperação e Resiliência do país em 14 de outubro, entregando no dia seguinte, a 15, o primeiro "draft" à Comissão Europeia. "Queremos ser dos primeiros países a fechar o acordo com a Comissão Europeia. Queremos fazê-lo porque queremos estar na linha da frente neste trabalho pela resiliência e pela recuperação da Europa", justificou. Para António Costa, é essencial que Portugal se coloque "na linha da frente", porque a recuperação do país também tem de ser a primeira prioridade.