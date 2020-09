Rui Quinta: "Otamendi é o mesmo, mas a realidade é outra"

“O Porto não perdeu nada porque não sentiu essa necessidade de o desafiar. O Benfica entendeu que era uma boa opção e o que posso dizer relativamente ao ‘Nico’ é que é uma pessoa extraordinária e com uma mentalidade fantástica”, diz Rui Quinta à Renascença , antes de assinalar que o defesa central contratado pelos encarnados ao Manchester City “chega para um novo desafio, num contexto diferente, que não tem rigorosamente nada a ver com a sua primeira passagem por Portugal".

A opinião é manifestada, em Bola Branca , pelo treinador Rui Quinta, ex-adjunto de Vitor Pereira, que trabalhou com o central argentino no Dragão. Rui Quinta elogia as caraterísticas pessoais e profissionais de Otamendi, mas salvaguarda que o Porto não sai a perder, a confirmar-se que - como garante Pinto da Costa – os atuais campeões nacionais não tentaram contratar o jogador.

"São realidades diferentes, com clubes e mentalidades distintas”, sublinha Rui Quinta, para concluir que “o que é importante é a pessoa e a sua qualidade” e que o percurso de Otamendi “é um indicador dessa qualidade”.

Nicolás Otamendi foi tricampeão pelo FC Porto e fez parte do grupo de jogadores que em abril de 2011 festejou às escuras, na Luz, o 25º título portista. Para além desse campeonato festejado ao lado de André Villas Boas, o central argentino festejaria mais dois títulos como jogador do Porto, já com Vitor Pereira no banco, nas temporadas de 2012/13 e 2013/14.