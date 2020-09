Benfica renova empréstimo de Krovinovic ao WBA

O Benfica e o West Bromwich Albion chegaram a acordo para a renovação do empréstimo do médio croata, por mais uma temporada. Um desfecho feliz para o jogador, que aguardava há algumas semanas pela conclusão das negociações, em Lisboa.

Sem espaço nas opções de Jorge Jesus, no Benfica, Krovinovic nunca escondeu o desejo de continuar no WBA, mas agora na Premier League. Na época passada, fez 43 jogos (três golos) pelo clube e foi determinante na campanha que devolveu os "baggies" ao escalão principal do futebol inglês.

"Demorou um bocadinho, mas agora estou aqui e isso é que é importante. É uma honra estar de volta com a minha família", disse o médio, em declarações publicadas pelo WBA.

Admirador das qualidades do seu compatriota, o treinador Slaven Bilic desejava continua a contar com Krovinovic, porque entende ser importante manter o núcleo da época passada, em que está incluído Matheus Pereira.

O extremo luso-brasileiro foi contratado, em definitivo, ao Sporting e mantém-se no WBA. Aos 25 anos, Krovinovic vai estrear-se na Premier League e ficará mais perto de concretizar o objetivo de jogar pela seleção principal do seu país.

Contratado ao NK Zagreb, pelo Rio Ave, em 2015/16, o médio croata deixou Vila Conde no verão de 2017 para jogar pelo Benfica. Fez 19 jogos (dois golos) na primeira época na Luz e na segunda foi utilizado em nove partidas.

Os clubes não divulgaram detalhes do negócio. Fica por esclarecer se foi definida cláusula de compra, por parte do WBA. Krovinovic termina contrato com o Benfica em 2022.