​Fátima: Peregrinação de outubro será presidida por D. José Ornelas

“Em carta enviada ao cardeal D. António Marto, bispo de Leiria Fátima, no início deste mês de setembro, o arcebispo do Panamá justifica a impossibilidade da sua presença em Fátima com os constrangimentos derivados das medidas de controle da pandemia que o seu país se viu obrigado a implementar e que limitam a mobilidade para o estrangeiro, ao mesmo tempo que deixa expresso o desejo de poder regressar à Cova da Iria já em 2021”, refere o comunicado.

Será o bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa que irá presidir à peregrinação de 12 e 13 de outubro, em Fátima. Um comunicado do santuário lembra que “para esta esta última grande peregrinação do ano” tinha convidado o arcebispo metropolita do Panamá, D. José Domingo Ulloa, que no entanto “não pode marcar presença na Cova da Iria devido à conjuntura mundial”.

Quantos peregrinos em outubro?

O plano do Santuário de Fátima para o próximo 12 e 13 de outubro foi entregue há uma semana à Direção-Geral da Saúde, para apreciação, sem que tenham sido divulgados pormenores. Os responsáveis do Santuário só irão pronunciar-se depois de conhecido o parecer da autoridade de saúde, que ainda não foi comunicado oficialmente.

A recente peregrinação de 12 e 13 setembro, que coincidiu com um fim de semana, registou uma afluência que não era esperada, face à que tinha sido a experiência dos últimos meses em Fátima, o que obrigou o Santuário a fechar as entradas no recinto, por ter atingido a lotação de segurança prevista no seu plano de contingência. Foi a primeira vez que tal aconteceu durante o período de desconfinamento, confirmou na altura Carmo Rodeia, a porta-voz do Santuário.

O plano do santuário para a última peregrinação aniversária do ano deverá acautelar situações de risco, tendo em conta o número crescente de casos de covid-19 no país.