Pepe, Fábio Vieira e João Mário distinguidos pelo FC Porto

O FC Porto entregou, esta segunda-feira, o prémio de atleta do ano a Pepe, o de jovem atleta do ano a Fábio Vieira e o de atleta revelação do ano a João Mário. Os três galardões foram entregues no relvado do Estádio do Dragão, uma vez que o clube não organizou a habitual gala dos "Dragões de Ouro", devido à pandemia da Covid-19.

Em declarações ao Porto Canal, Pepe agradeceu a Pinto da Costa a oportunidade de poder regressar ao FC Porto.

"Agradeço ao presidente por me ter dado a possibilidade de voltar ao meu clube, ao clube pelo qual tenho muito carinho. Também pela coragem que teve para me trazer de volta a casa, quando outros diziam que era difícil voltar. Até para mim também, poderia ter escolhido outra opção, mas quis este desafio porque é um clube que me deu tudo e queria voltar para dar o meu contributo no que for preciso, dentro e fora de campo", disse.

O experiente defesa-central mostrou-se feliz e até nervoso por receber o galardão pela segunda vez na carreira.

"Estou muito nervoso. Receber o meu segundo Dragão de Ouro é extremamente gratificante, é o reconhecimento do que dou todos os dias por este clube, pelos meus companheiros e pelas pessoas que estão à volta do clube. Ser da família do FC Porto é um sentimento que não dá para descrever", termina.

Já Fábio Vieira, lançado por Sérgio Conceição na equipa principal depois da retoma do campeonato, foi eleito jovem atleta do ano e fala num "sonho realizado" ao jogar na equipa principal.

"É acima de tudo gratificante. Saber que consegui uma coisa que já queria há algum tempo. Jogar neste estádio por um clube que eu amo é um sonho realizado. Por ser o clube do meu coração tem um significado muito especial e vou guardar este momento para o resto da minha vida", afirmou.

Por sua vez, João Mário, que também se estreou na última época na equipa principal do FC Porto, recebeu o prémio para atleta revelação e não esconde o "orgulho e felicidade".

"Agradeço a toda a estrutura, em especial ao mister Sérgio Conceição pela oportunidade de estar entre os melhores. Vou dar sempre tudo por este clube", assegurou o extremo, de 20 anos.



[notícia atualizada às 19h00]