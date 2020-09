FC Porto entrega prémio de parceiro do ano aos Super Dragões

Os Super Dragões, maior claque do FC Porto, recebeu o prémio "Dragão de Ouro" de parceiro do ano, um prémio entregue esta segunda-feira, no Estádio do Dragão.



Não é permitida a entrada dos adeptos nos jogos, mas a claque marcou presença no relvado do Estádio do Dragão para receber o galardão. O clube destaca o apoio da claque num ano com apoio condicionado.

"A devoção dos Super Dragões ao FC Porto é merecedora de um prémio. Em março, a mais antiga claque portista viu-se impedida de apoiar as equipas azuis e brancas no interior dos recintos desportivos. Mesmo assim, o grupo fundado em 1986 continuou a seguir o emblema da Invicta pelo país fora ao longo dos meses seguintes e provou ser um elemento fundamental na conquista do campeonato e da Taça de Portugal", pode ler-se, no site oficial do clube.



Fernando Madureira, líder da claque, mostrou-se orgulhoso pelo prémio e reconhece os momentos difíceis que vive claque.

"É com enorme satisfação que, em nome dos Super Dragões, recebo este troféu. Com muito orgulho e muita alegria, estamos numa fase atípica em que não podemos apoiar o clube dentro dos estádios. Fizemos isso no final da última época e no início desta, desde fora dos estádios. É com enorme orgulho que recebo este prémio", afirmou.