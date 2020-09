OE 2021. Costa adverte que seria “absolutamente insano” haver crise política no atual contexto

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que seria "absolutamente insano" se Portugal entrasse em crise política na atual conjuntura internacional, no contexto do impacto da pandemia de Covid-19 nas economias, e adiantou que as negociações do Orçamento com os parceiros de esquerda registam "avanços positivos".

Esta posição sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2021) foi transmitida por António Costa numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nos jardins de São Bento, em Lisboa.

"As negociações com os nossos parceiros parlamentares têm vindo a decorrer com avanços positivos e, portanto, tenho confiança de que este ano, tal como aconteceu nos quatro anteriores, tenhamos um bom Orçamento", começou por responder o líder do executivo português, antes de deixar um aviso.

"Já temos uma crise sanitária, acrescentou-se uma crise económica e uma crise social. Haver uma crise política era absolutamente insano e injustificado. Creio que nada justifica que isso venha a acontecer. Pelo contrário, acho que as negociações têm vindo a decorrer de forma a ficarmos com um bom Orçamento para 2021", disse.