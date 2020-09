Turma de Gaia em isolamento após caso positivo de Covid-19

Manuela Teixeira, subdiretora do agrupamento de escolas Dr. Costa Matos, diz que o plano foi acionado durante o fim de semana.

Os 23 alunos vão ter aulas à distância e só regressam à escola no dia 9 de outubro.

Uma turma da escola Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia, está em isolamento profilático, depois de um aluno do 9.º ano ter testado positivo para a covid-19.

Do ensino público ao privado, do básico ao secundá(...)

Em Espinho, o jardim-de-infância da Escola Básica N.º 3 encerrou por 14 dias, enviando para casa 140 crianças depois de ter sido diagnosticado mais um caso de Covid-19 num funcionário.

O número de infetados nesse estabelecimento de ensino do distrito de Aveiro, que sexta-feira registava um adulto e uma criança doentes, passa agora a contar com mais um funcionário infetado com o vírus SARS-CoV-2.

Em Portugal, morreram 1.953 pessoas dos 73.604 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.