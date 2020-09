Ministra da Saúde: Suspender visitas a lares e hospitais será a "última solução"

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, disse esta segunda-feira que a vacinação nos lares para a gripe sazonal não pode ser feita toda de um dia para o outro. Questionada se os utentes dos lares não deviam ser todos vacinados no imediato, afirmou que é um processo complexo que se vai arrastar por algum tempo.

"É normal que os lares não estejam todos vacinados", referiu. As pessoas abrangidas pela primeira fase de vacinação, disse, “não são vacinadas todas no mesmo dia”. O método é feito através de agendamentos, sobretudo nos lares e unidades de cuidados continuados, onde a logística é “mais complexa”.



Sucedem-se os focos de Covid-19 em lares e hospitais portugueses. Esta segunda-feira, o Hospital de Beja encerrou a urgência de ginecologia e obstetrícia por falta de médicos, após a confirmação de 30 casos da doença. O Hospital de Leiria confirmou cinco infeções.

Cinquenta dos 75 utentes do Lar dos Ferroviários, no Entroncamento (Santarém), testaram positivo à Covid-19, havendo ainda 18 funcionários infetados, num agravamento de um surto detetado no passado dia 10, disse hoje o presidente do município.



O número de pessoas infetadas com Covid-19 na Casa de Saúde do Telhal, em Algueirão Mem-Martins, no concelho de Sintra, subiu para 24, disse hoje o vereador da Saúde da Câmara Municipal, Eduardo Quinta Nova.



Foram registadas mais quatro mortes e 425 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). Portugal atinge o maior número de casos ativos desde o início da pandemia.

Desde a chegada da doença ao país, no início de março, estão confirmados 1.957 óbitos e 74.029 infeções pelo novo coronavírus.

