Lares não deviam já estar vacinados contra a gripe? "Não é tudo no mesmo dia"

“ As pessoas vão sendo vacinadas, não é tudo no mesmo dia ", clarificou.

"É normal que os lares não estejam todos vacinados", referiu. As pessoas abrangidas pela primeira fase de vacinação, disse, “ não são vacinadas todas no mesmo dia ”. O método é feito através de agendamentos, sobretudo nos lares e unidades de cuidados continuados, onde a logística é “mais complexa”.

A vacinação dos profissionais de saúde é gratuita, tal como a dos utentes, diz Graça Freitas. As diretora-geral da Saúde garante que “335 mil doses são suficientes na primeira fase".

A vacina da gripe está disponível a partir desta segunda-feira, começando a ser administrada nas faixas da população consideradas prioritárias, como os residentes em lares de idosos e grávidas, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A campanha de vacinação do Serviço Nacional de Saúde, que começa habitualmente em 15 de outubro, inicia-se este ano mais cedo com uma primeira fase para qual há 350 mil vacinas disponíveis.

O objetivo é evitar que um grande número de casos de gripe possa sobrecarregar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde, já a braços com a pandemia

Na segunda fase, que começará em 19 de outubro, estão incluídos outros grupos de risco: pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas.



Desafio

Em relação aos próximos meses, Graça Freitas disse que se vai colocar um grande desafio aos profissionais de saúde no "diagnóstico diferencial" para perceber se “uma infeção respiratória advém de uma gripe, do frio, ou do novo coronavírus”.

A mesma responsável diz que "vamos monitorizar muito bem a atividade gripal" e o impacto que a mesma terá "nos serviços de saúde". "É um longo trabalho o que nos espera", qualifica.

Em relação às consultas e agendamentos de idas aos serviços de saúde, Graça Freitas disse que as instituições têm agora uma nova condicionante. Se antes podiam pedir aos utentes que esperassem ao ar livre, com a chegada do Outono e do Inverno "vai obrigar a marcação". A chuva e o frio assim exigirá.

A DGS “tem tido reuniões frequentes” com instituições de saúde para evitar que as pessoas esperem ao ar livre pela marcação de consultas e para o atendimento. “Têm de ser criadas condições, agora com o frio”.