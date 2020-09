Doze escolas portuguesas com surtos de Covid-19

Veja também:

Há doze escolas portuguesas que nesta altura têm surtos de Covid-19, avança esta segunda-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Seis estabelecimentos de ensino com casos de Covid-19 estão localizados na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte e um no Centro do país. O Alentejo e o Algrave não registam surtos em escolas. A responsável fez questão de frisar que neste grupo, a DGS não contabiliza casos individuais que venham da comunidade e estejam também nas escolas.

Em relação aos lares de terceira idade, a diretora-geral da Saúde também atualizou os dados. Há agora surtos ativos em 51 residências para idosos, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo. São 33 casos nesta região, 10 no Norte do país, e três no Alentejo e outros três no Algarve.