Covid-19 por concelho. Há três novas entradas na lista e Lisboa regista maior aumento de casos

Há, neste momento, 280 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19, o que representa 91% do total de municípios do país.

Avis (4) e Marvão (3), no distrito de Portalegre, e Vila Nova de Paiva (3), no distrito de Viseu, juntam-se à lista da DGS.

De acordo com o mesmo documento, Loures e Amadora ultrapassam os três mil infetados e Cascais supera a barreira dos dois mil casos. Do total de concelhos, 209, isto é 69%, registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19, nos últimos sete dias.

A DGS optou por suspender a atualização diária da caracterização demográfica dos casos confirmados, que passou a ser alvo de uma revisão semanal, publicada à segunda-feira.

Os dados divulgados, dão conta de apenas 90% do total de casos, registado em Portugal. À Renascença, a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência".

O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.