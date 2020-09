Covid-19: Infetados 50 utentes de lar de idosos no Entroncamento

Veja também:

Cinquenta dos 75 utentes do Lar dos Ferroviários, no Entroncamento (Santarém), testaram positivo à covid-19, havendo ainda 18 funcionários infetados, num agravamento de um surto detetado no passado dia 10, disse hoje o presidente do município.

O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, disse à Lusa que, com a realização de novos testes a todos os funcionários e utentes, na passada semana, se verificou que o número de utentes infetados com o novo coronavírus passou de 13 para 50.

“Neste momento, temos 50 utentes positivos, dos quais sete estão internados e 43 isolados no lar”, disse o autarca, salientando que, durante o dia de sábado, o edifício foi desinfetado por uma equipa da GNR, tendo sido criadas duas alas, uma onde foram instalados os utentes positivos e outra para os que testaram negativo.

Estes 25 utentes foram transportados no sábado de manhã para o pavilhão municipal, enquanto decorreram os trabalhos de desinfeção, tendo regressado ao final do dia ao lar, numa operação que contou com a colaboração das corporações de bombeiros do Entroncamento, de Vila Nova da Barquinha e de Torres Novas.

No caso dos funcionários, cinco recuperaram, regressando ao trabalho, mas ainda se aguardam os resultados de outros cinco, sendo que um dos 18 que testou positivo está internado, adiantou.