Covid-19: Hospital de Leiria confirma infeção de cinco profissionais

O Centro Hospitalar de Leiria confirma a infeção pelo novo coronavírus em cinco profissionais no serviço de Medicina I do Hospital de Santo André (HSA), casos que foram detetados após três doentes terem testes positivos à covid-19.

Segundo um comunicado do Conselho de Administração do CHL enviado à Lusa, “na ala B da Medicina 1 do HSA três doentes foram testados para a covid-19 antes da sua alta hospitalar e os resultados foram positivos”.

Estes doentes foram imediatamente transferidos para a área Covid do HSA, tendo sido rastreados todos os restantes utentes internados da ala B da Medicina I, bem como todos os profissionais do serviço.

“Neste momento, além dos três doentes positivos já referidos, testaram também positivo para a covid-19 cinco profissionais, que estão em devido isolamento e a ser acompanhados pelas autoridades locais de saúde pública”, informa ainda o CHL.

O CA alertou ainda que, “perante esta situação, a presença de acompanhantes naquela ala do serviço foi imediatamente suspensa por tempo indeterminado”.

A ala B da Medicina I continua em funcionamento, “com as devidas precauções e vigilância, pelo que se desmente que exista qualquer surto”.

