Covid-19: Chaves cancela a tradicional Feira dos Santos

Veja também:

A Feira dos Santos de Chaves, considerada um dos maiores eventos no plano comercial, social, económico e lúdico da região de Trás-os-Montes, foi cancelada. A decisão foi revelada esta segunda-feira manhã, em conferência de imprensa, e visa “mitigar os efeitos decorrentes da Covid-19”.

A medida foi assumida por unanimidade pela Câmara Municipal de Chaves e ACISAT - Associação Empresarial do Alto Tâmega, recolhendo os pareceres favoráveis da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e da Polícia de Segurança Pública, e assenta na “análise cuidada da evolução nacional, regional e local da Covid-19, que já conduziu, designadamente, ao decreto do estado de contingência nacional e que, neste momento, não permite antever a data em que serão minimizadas as restrições atualmente vigentes em matéria de organização de eventos públicos, suscetíveis de concentrar um número elevado de participantes”, explica a organização.

Neste contexto, as entidades organizadoras consideram que a “segurança das populações deve ser a máxima prioridade e entenderam que, pelas razões aduzidas, não se encontram reunidas as condições sanitárias para, de forma responsável, manter a programação da edição de 2020 da Feira dos Santos”.

Realizada em Chaves, desde tempos que já se vão perdendo da memória, a Feira dos Santos constitui para as gentes do Alto Tâmega e particularmente para os Flavienses, o ex-libris festivo da cidade de Chaves e desta Região Transmontana.

Os “Santos”, como popularmente usa chamar-se a este grande acontecimento festivo, repetem-se anualmente, quando outubro expira e novembro começa.

Por uns dias, a Feira dos Santos transforma o espaço público em que se realiza e a realidade do local. O que antes era um espaço de passagem, ruas e largos com os seus respetivos moradores e comerciantes, torna-se num espaço de convivência, repleto de sons, cheiros e movimentos.

A cidade muda, agita-se, veste roupagens de festa, enchem-se as ruas de multidões, e o comércio e a diversão tomam conta da cidade.

Com um cariz marcadamente popular e festivo, a Feira dos Santos assume-se essencialmente como um certame multisectorial, com representação de uma vasta gama de atividades económicas. O vestuário, o calçado, o artesanato nacional e internacional, as antiguidades, os produtos agrícolas, a gastronomia e um vasto leque de diversões, constituem algumas das atividades que tradicionalmente estão representadas neste importante evento anual.

Mantendo uma tradição remota, a Organização tem colocado uma forte tónica nas atividades lúdicas. O concurso do melhor gado, a tradicional “chega de bois”, a atuação de grupos musicais e bandas e o arraial popular, são algumas das atividades que, a par de outras, têm garantido o êxito desta importante Feira Anual de Todos os Santos. A gastronomia é outra faceta muito atrativa, com destaque para a Feira do Polvo, que decorre em paralelo com a tradicional Feira do Gado.

A pandemia da Covid-19 interrompe, assim, uma tradição secular que atrai anualmente a Chaves mais de 500 expositores e várias dezenas de milhar de visitantes.