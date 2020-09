Covid-19: Casa de Saúde do Telhal em Sintra com 24 casos positivos

Veja também:

O número de pessoas infetadas com covid-19 na Casa de Saúde do Telhal, em Algueirão Mem-Martins, no concelho de Sintra, subiu para 24, disse hoje o vereador da Saúde da Câmara Municipal, Eduardo Quinta Nova.

Em declarações à agência Lusa, o vereador confirmou que, depois de se terem realizado 214 testes, há a registar 24 casos positivos, dos quais 15 são utentes e nove profissionais de saúde.

"Todos os casos, quer de utentes, quer de trabalhadores, estão assintomáticos. Os utentes estão isolados numa unidade da casa de saúde e os trabalhadores, naturalmente, estão a fazer o confinamento no seu domicílio", revelou o vereador.

Na passada sexta-feira, estavam identificados naquela Casa de Saúde 19 casos da doença.

Eduardo Quinta Nova garantiu que a autarquia sintrense "está a acompanhar a situação" e que já a partir da próxima quarta-feira serão repetidos os testes de despiste, "por forma a garantir que não há mais qualquer caso de infeção".

Por agora, o vereador acrescenta que a Câmara Municipal disponibilizou à Casa de Saúde do Telhal um reforço do equipamento de proteção individual e aponta que a origem do surto, embora ainda não tenha sido confirmada, "terá muito provavelmente tido início na infeção de um dos trabalhadores" da instituição.

O foco de contágio na Casa de Saúde do Telhal foi detetado há quase duas semanas, quando foram identificados nove utentes, dois colaboradores de enfermagem, um médico e cinco auxiliares infetados com covid-19.

Portugal contabiliza pelo menos 1.957 mortos associados à covid-19 em 74.029 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

