Trump garante que pagou “muitos milhões” em impostos

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, garantiu esta segunda-feira que pagou "muitos milhões de dólares em impostos", mas referiu também que tinha direito a uma redução de contribuições e créditos fiscais.

Foi desta forma que o Presidente republicano respondeu, numa série de publicações no Twitter, à reportagem do "New York Times" publicada no domingo à noite. A investigação revela que Trump pagou apenas 750 dólares em impostos federais por ano em 2016 e 2017, depois de anos a declarar perdas pesadas com as suas empresas.

"Paguei muitos milhões de dólares em impostos, mas tinha direito, como qualquer pessoa, a uma redução de contribuições e créditos fiscais", escreveu no Twitter. "Estou extremamente subavaliado - tenho muito pouca dívida em comparação com o valor dos ativos."