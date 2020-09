Do 5G ao terminal de Sines. Os negócios da China em Portugal que os EUA querem travar

A CTG entrou na EDP em 2012, ao adquirir por 2,69 mil milhões de euros uma participação de 21,35% no âmbito da privatização da empresa. Em maio de 2018 lançou uma OPA sobre a energética, com uma contrapartida de 3,26 euros por ação, que viria contudo a ser travada quase um ano depois (em abril de 2019) pelos acionistas da EDP, ao chumbarem a alteração dos estatutos para acabar com a limitação dos direitos de voto a 25% do capital.

Atualmente, a CTG destaca-se como o principal acionista da EDP, com 21,55% do capital, seguido dos espanhóis da Oppidum Capital (7,20%) e dos norte-americanos da BlackRock (4,16%), tendo visto gorada em 2019 a Oferta Pública de Aquisição (OPA) que lançou sobre a elétrica portuguesa.

A tentativa dos chineses da China Three Gorges (CTG) de assumirem uma posição de controlo na EDP - com uma OPA que acabou por falhar - foi apontada pelo embaixador norte-americano em Lisboa como “a primeira” batalha em Portugal da guerra entre os EUA e a China .

Admitindo que “Portugal acaba inevitavelmente por ser parte do campo de batalha na Europa entre os Estados Unidos e a China”, com quem “faz negócios há séculos”, George Glass sustenta que “esta não é a mesma China com que [o país] lidou nos últimos 500 anos”, mas “ uma nova China, com planos de longo prazo para acumular influência maligna através da economia, política ou outros meios”.

Entre as “escolhas” a fazer pelo Governo português, o embaixador apontou as decisões quanto à entrada das chinesas Huawei na rede 5G e CCCC (China Communications Construction Company) no capital Mota-Engil, tendo ainda avisado que, se os chineses ganharem o concurso para o terminal Vasco da Gama, em Sines, o gás natural americano terá de encontrar outras alternativas.

Em entrevista ao jornal “Expresso” , Glass afirmou que Portugal “tem de escolher” entre “trabalhar com os parceiros de segurança, os aliados, ou trabalhar com os parceiros económicos, os chineses” , deixando em cima da mesa possíveis mudanças na relação com Portugal ao nível da Defesa e, eventualmente, da relação política entre os dois países.

O embaixador norte-americano George Glass avisou este fim de semana que Portugal “tem de escolher agora” entre a “parceira” China ou os “aliados” EUA em processos como o 5G, a entrada da CCCC na Mota-Engil ou a construção do terminal de Sines. E assim abriu uma questiúncula política e diplomática. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros , já respondeu que “em Portugal as decisões são tomadas pelas autoridades portuguesas”, mas o caso está longe de estar resolvido.

Apesar de algumas alienações de capital que entretanto aconteceram, o maior contributo para o recente aumento de capital da elétrica portuguesa veio precisamente da CTG, que comprou mais de 66 milhões de ações num total de cerca de 220,3 milhões de euros, e, com uma posterior aquisição de ações sobrantes, em rateio, reforçou a sua posição para 21,55%.

O braço da EDP para as energias renováveis – a EDP Renováveis – tem uma forte presença no mercado norte-americano, mas no passado dia 03 de setembro anunciou ter vendido uma participação acionista de 80% do seu portfólio eólico e solar nos Estados Unidos no valor de cerca de 570 milhões de euros, justificando o negócio com a estratégia de “rotação de ativos” da empresa.

CCCC na Mota-Engil

George Glass admite, na entrevista ao "Expresso", eventuais “sanções” para as empresas portuguesas envolvidas em negócios com congéneres chinesas, apontando o caso do grupo Mota-Engil, que acusa de ter vendido “por 30 moedas de prata” 30% do seu capital aos chineses da China Communications Construction Company, Ltd. (CCCC).

“É uma empresa bandeira de alta qualidade que agora tem uma enorme influência de uma entidade estrangeira. Se forem fazer negócios em Angola, em Moçambique ou no México, esses países têm respeito por uma empresa portuguesa de topo. Mas agora devem ter a consciência de que há uma influência maligna que pode ter intenções diferentes em relação ao negócio”, afirmou o diplomata.

No passado dia 27 de agosto, o grupo português Mota-Engil divulgou que estava na “fase final” de negociação de um acordo de parceria estratégica e investimento com a CCCC, que ficará com 30% da empresa após um aumento de capital.

A Mota-Engil é parceira da CCCC na construção da infraestrutura ferroviária Tren Maya, no México, naquele que é "o maior contrato de sempre na América Latina".

De acordo com o grupo, a CCCC deverá comprometer-se a subscrever uma participação relevante num aumento de capital social de até 100 milhões de novas ações que será submetido em breve a deliberação em assembleia geral.

"Após este aumento do capital social, será imputável à MGP [Mota Gestão e Participações] uma participação de cerca de 40% do capital social da Mota-Engil, sinal de total empenho e alinhamento com a sua posição histórica no grupo, e o novo acionista atingirá uma participação ligeiramente superior a 30%", indicou.

Leilão 5G

A questão das redes móveis de quinta geração (5G) tem estado no centro da troca de acusações entre a China e os EUA, com a Comissão Europeia a recomendar os Estados-membros a aplicarem "restrições relevantes" aos fornecedores considerados de "alto risco".

O embaixador George Glass deixou agora no ar eventuais impactos negativos nas relações bilaterais Portugal/EUA se, no âmbito do leilão do espetro do 5G agendado para o último trimestre deste ano, a chinesa Huawei entrar no fornecimento desta tecnologia 5G às empresas de comunicação em Portugal.