Serena Williams avança para a segunda ronda de Roland Garros

Serena Williams qualificou-se, esta segunda-feira, para a segunda ronda de Roland Garros.

A tenista norte-americana, atual número nove do mundo, derrotou a compatriota Kristie Ahn, 102.ª classificada do "ranking" WTA, em dois "sets", pelos parciais de 7-6(2) e 6-0, num duelo que durou 1h41.

Esta foi a segunda vez consecutiva que Serena bateu Ahn na ronda inaugural de um torneio do Grand Slam: no início de setembro, as duas tenistas norte-americanas defrontaram-se no US Open.