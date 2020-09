O tenista austríaco Dominic Thiem, recente vencedor do Open dos Estados Unidos, apurou-se para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer o croata Marin Cilic.

Num encontro entre dois vencedores de torneios do Grand Slam, Thiem, número três mundial, venceu Cilic, 40.º e vencedor do US Open em 2014, por 6-4, 6-3 e 6-3, em duas horas e seis minutos.

Na próxima ronda, Thiem vai defrontar o norte-americano Jack Sock, 310.º do mundo e que vem da fase de qualificação.