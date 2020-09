Fernando Pimenta quer ter mais medalhas do que Cristiano Ronaldo tem golos pela seleção

Fernando Pimenta, canoísta português, chegou à medalha internacional número 100 e diz, em entrevista ao programa da Renascença "As Três da Manhã", que quer somar mais medalhas do que Cristiano Ronaldo marcou golos pela seleção nacional.

"Estou quase a igualar o Cristiano Ronaldo em termos de golos pela seleção nacional. Fica já esse recado, que vou tentar ter mais medalhas do que ele golos", disse, entre risos, ainda em solo húngaro. À data, Cristiano Ronaldo soma 101 golos pela seleção.

O canoísta de Ponte de Lima venceu, no domingo, a prova de K1 5000 na Taça do Mundo de Szegeb, na Hungria, que foi a terceira medalha do atleta olímpico nesta prova depois do ouro no K1 1000 e a prata no K1 500, conquistados no sábado.

Fernando Pimenta mostrou-se muito orgulhoso pelo trabalho desenvolvido e por ter atingido a marca redonda das 100 medalhas: "É muito importante. Foi quase há 15 anos que conquistei a primeira, também ela de ouro. É gratificante e mostra o trabalho que tenho vindo a fazer com o meu treinador e com as pessoas com quem lido diariamente".