Toni Martínez fora da convocatória do Famalicão

Toni Martínez não foi convocado pelo treinador João Pedro Sousa para o jogo desta segunda-feira entre Famalicão e Belenenses SAD, em Lisboa, segundo escreve o "Record".

O ponta-de-lança de 23 anos está na iminência de se transferir para o FC Porto há duas semanas e meia, mas detalhes no acordo entre os dois clubes impedem a concretização da transferência. Segundo o jornal, o avançado já terá luz verde para assinar pelo FC Porto.

Toni Martínez ainda foi utilizado na primeira jornada contra o Benfica, mas fica de fora para o jogo com o Belenenses.

O espanhol, de 23 anos, fez 14 golos, em 39 jogos, na época passada. O ponta de lança formado no Valência, que já teve contrato com o West Ham, tem ligação com o Famalicão até 2022.



Sérgio Conceição tem agora opções limitadas na frente de ataque, depois de confirmadas as saídas de Soares e Aboubakar. O técnico conta com Marega, Taremi e Evanilson, que está lesionado.