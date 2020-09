Proença, Jorge Jesus e Sérgio Conceição assinam apelo ao regresso do público ao futebol

O presidente e toda a direção da Liga Portugal, além de outras figuras do futebol português, juntaram-se ao movimento “Sem Adeptos Não Há Futebol”, que apela ao regresso do público aos estádios.



Para além de Pedro Proença, subscrevem o manifesto nomes como Jorge Jesus, Sérgio Conceição, Vítor Oliveira, Ricardo Sá Pinto, Paulo Futre, Nuno Gomes, Jorge Andrade, Deco, Fábio Coentrão, Octávio Machado ou Manuel Fernandes. Ao todo, já são cerca já de 70. Paulo Lopo, ex-presidente da SAD do Leixões, um dos porta-vozes deste movimento, confirma a Bola Branca a adesão de Proença e seus pares.

"Toda a Comissão Executiva da Liga subscreveu. Também subscreveram os treinadores Jorge Jesus, Sérgio Conceição e Vítor oliveira. Houve vários treinadores, jogadores, pessoas ligadas ao futebol que subscreveram e todos são importantes. Neste assunto da indignação que nós sentimos por isto, valemos todos a mesma coisa", salienta.

Paulo Lopo considera que "é óbvio que existe discriminação" para com o futebol, por parte das autoridades, que "subtilmente fazem passar uma ideia de que o adepto de futebol é praticamente um delinquente":

"O adepto de futebol é o mesmo que vai ao cinema, que vai à tourada, que vai aos concertos, que vai à festa do Avante!, é o mesmo. Não existe os adeptos de futebol de um lado e os outros do outro. As pessoas são as mesmas. Todos os jogos que têm sido realizados nos Açores têm corrido bem. Se é possível haver nos Açores na III Divisão, não é possível haver nos clubes da I Divisão, que têm instalações com outro topo de capacidade? Nem que seja um terço do estádio ou 20 ou 25%."