Lourosa perde e regressa a pé para casa

No entanto, a O JOGO, o presidente Hugo Mendes garantiu que "o grupo de trabalho, decidiu vir tudo a pé, como consequência da má exibição do jogo de hoje".

O presidente do clube não terá gostado e, no final do jogo, levou o autocarro, deixando jogadores e treinadores sem transporte.

O Sindicato dos Jogadores “condena a atitude do presidente do Lourosa”. Em comunicado, o sindicato “considera inaceitável a atitude do presidente do Lourosa ao decidir dispensar o autocarro que transportaria a equipa após o jogo frente ao São João de Ver, obrigando os jogadores a regressar a pé”.

Segundo o sindicato, “esta atitude não tem qualquer justificação e desrespeita os jogadores, pessoal e profissionalmente”.

Por isso, o sindicato espera “a imediata retratação” do presidente do clube junto do plantel, “por este lamentável episódio que não dignifica o futebol português e a Taça de Portugal, num momento difícil de retoma em contexto de pandemia”.