A vitória do Sporting em Paços de Ferreira, por 2-0, é o grande destaque das manchetes dos jornais desportivos nesta segunda-feira.

"Aprovado", escreve "A Bola", "Oxigénio", pode ler-se no "O Jogo" e "Leão antivírus", é a manchete do "Record". O Sporting venceu na estreia no campeonato, sem seis jogadores infetados com a Covid-19 e também sem o seu treinador, Rúben Amorim.

A iminente contratação de Toni Martínez pelo FC Porto, que ficou de fora da convocatória do Famalicão para o jogo desta segunda-feira contra o Belenenses SAD, é também destaque.

A venda de Rúben Dias para o Manchester City e a contratação de Otamendi no Benfica são outro natural destaque na manchete, assim como as medalhas na canoagem de Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos.