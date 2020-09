Famalicão dá a volta ao Belenenses e soma primeira vitória

O Famalicão somou, esta segunda-feira, a primeira vitória no campeonato, com uma reviravolta sobre o Belenenses SAD, por 1-2.

A equipa da casa adiantou-se aos 42 minutos, por intermédio de Cassierra. No entanto, em quatro minutos, aos 52 e 55, Riccieli e Fernando Valenzuela deram a volta ao marcador.

Este foi o primeiro triunfo do Famalicão, à segunda jornada do campeonato. A equipa minhota sobe ao quinto lugar, com três pontos, os mesmos do Belenenses SAD, oitavo classificado.