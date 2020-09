Mário Ferreira apresenta queixa contra Cofina e "Correio da Manhã" na ERC

Isso fá-lo novamente criticar com ferocidade Paulo Fernandes. “Isto demonstra bem o caráter do proprietário ou pseudo-proprietário daquele grupo de media.”

As suspeitas das sociedades de Malta

No mesmo artigo publicado esta segunda-feira pelo "Correio da Manhã", o diretor-geral editorial, Ocávio Ribeiro, escreve que “não é aceitável um dos mais relevantes grupos de Comunicação Social ficar nas mãos de um conglomerado de interesses”.

Mário Ferreira responde com uma pergunta: “Será que o diretor do CM se preocupou com isso ao olhar para os cinco empresários que investem fortemente na pasta do papel e na produção do papel. Isso preocupa-o? Será que se preocupou quando o engenheiro Paulo Fernandes me pediu ajuda para investir no aumento de capital da Cofina e me pediu 25 milhões de investimento, e eu acedi?”, pergunta.

O mesmo sublinha que “toda a gente compreende que o que se passa é o uso de artilharia editorial para influenciar interesses empresariais da Cofina, da Altri e da Ramada, e do que lhes dá jeito. Quando não dá jeito, atacam. É pena é que os nossos reguladores permitam que isso aconteçam, e nada façam...”, resume.

Octávio Ribeiro questiona ainda de onde vem o dinheiro “que parece jorrar num grupo que fechou 2019 com prejuízo de 57 milhões? Parte passa por sociedades em Malta”.