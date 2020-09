Governo anuncia novo "lay-off" para empresas com "perdas mais significativas"

Veja também:

O apoio à retoma progressiva vai permitir suspender contratos de trabalho, aproximando este regime do "lay-off" simplificado, anunciou esta segunda o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.



“O regime de apoio à retoma progressiva baseava-se na ideia de que os trabalhadores teriam alguma ocupação necessária em função de uma procura mais diminuta. Há setores e empresas com perdas muito significativas onde a procura que justifique, sequer, a ocupação parcial não existe. Portanto, o regime de apoio à retoma progressiva será flexibilizado para que aquelas empresas que têm perdas mais significativas possam ter a redução total da sua capacidade de trabalho”, disse o governante.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital falava durante a 5.ª Cimeira do Turismo Português, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.



Na sua intervenção, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal apelou ao Governo que não acabe com o "lay-off" simplificado. Francisco Calheiros alerta para aquilo que pode ser um "erro estratégico", com o fim da medida.

"O Governo esteve bem no início desta crise, com o lançamento de medidas eficazes, como o "lay-off" simplificado, mas inexplicavelmente vai abandoná-lo. Em nossa opinião, não pode nem deve fazê-lo. É um erro estratégico. Não podemos calibrar instrumentos de apoio à manutenção do emprego alterando os vigentes quando a crise ainda não terminou nem ninguém pode afirmar quando vai terminar", afirmou Francisco Calheiros.

Governo vai comparticipar descontos em vários setores

A partir de 5 de outubro, o Estado vai comparticipar descontos promovidos pelos setores do turismo e restauração, anunciou também Pedro Siza Vieira. A medida será estendida aos setores da cultura e transportes.

"Já a partir de 5 de outubro teremos um esquema de acordo com estes setores de atividade – alojamento, restauração, animação turística, cultura e transportes – que permitirá que os operadores económicos que ofereçam descontos aos clientes, em montantes que sejam tabelados, possam igualmente beneficiar de uma comparticipação pública do valor desse desconto", afirmou o ministro no discurso de encerramento da V Cimeira do Turismo Português.



Siza Vieira avança também com um programa de apoio a eventos e espetáculos em tempo de pandemia de Covid-19, para "complementar a receita que os promotores consigam angariar" e "equilibrar as contas de um evento".

Durante este evento, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou a criação de um programa de apoio à procura no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.

O objetivo da medida é os clientes poderem recuperar uma parte do IVA em novas compras, nos setores do turismo e restauração, disse António Costa, sem avançar mais pormenores.