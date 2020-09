Francisco Assis: “É inquestionável que o salário mínimo em Portugal é baixo, como são baixos todos os salários”

Talvez possamos fazer essa comparação. Esta presidente surge num contexto absolutamente excecional e, em momentos excecionais, as pessoas também tendem a agigantar-se um pouco. Ela tem revelado que tem estado à altura do momento muito difícil, não só tem estado à altura desse momento, como tem procurado projetar ideias para o futuro da União Europeia.

Este início de mandato tem sido muito auspicioso. Os primeiros meses ficaram marcados pela sua afirmação como uma personalidade política forte, com ideias claras sobre Europa e com a coragem para se bater por elas.

A presidente da Comissão Europeia janta esta segunda-feira, em Lisboa, com o primeiro-ministro, António Costa. Em entrevista à Renascença , o presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, destaca a coragem e capacidade de liderança de Ursula von der Leyen e não considera exagerada a comparação a Jacques Delor, emblemático presidente da Comissão Europeia, entre 1985 e 1995. Sobre o debate em torno do aumento ou não do salário mínimo nacional, o presidente do CES considera ser "inquestionável" que a remuneração "é baixa, como são baixos todos os salários em Portugal".

O que é facto é que "a senhora Europa", Ursula von der Leyen, está em Portugal e veio-me à memória, de imediato, o discurso do Estado da União - em que Ursula disse que vai fazer em breve uma proposta de um quadro de salários mínimos em todo o espaço europeu e diminuir as discrepâncias de valor no espaço europeu. Portugal está a meio da tabela e isto remete-nos para o debate que está em curso neste momento, com o primeiro-ministro a dizer que vai manter o objetivo de subir o salário mínimo nacional até 750 euros em 2023 e o líder do PSD a dizer que é demagógico, neste momento, subir o salário mínimo, que é preferível defender o emprego e não apostar nos salários. Em que é que ficamos?

Bom, enquanto presidente do Conselho Económico e Social tenho, neste momento, algum dever de reserva e não quero entrar no comentário político das diversas declarações que têm vindo a ser proferidas. Não me devo inclinar para lado nenhum, dadas as funções que desempenho e devo contribuir até para uma solução que seja o mais consensual possível.

É inquestionável que o salário mínimo em Portugal é baixo, como são baixos todos os salários em Portugal. O grande problema do país é que os salários são baixos. Isso é talvez a grande questão que tem de ser colocada nos próximos anos, que tem que ver com o crescimento da economia portuguesa. Só com mais crescimento económico e com aumento da produtividade será possível aumentar substancialmente os salários em Portugal. O nosso salário médio é muito, muito, muito baixo. O salário mínimo é muito baixo.

E está a colar-se ao salário médio.

E está a colar-se ao salário médio, exatamente. A pretensão de subida dos salários é uma pretensão completamente legítima. É muito difícil viver com valores salariais tão baixos. Há muitos portugueses que vivem com enormes dificuldades. O que nós não podemos ignorar, nas presentes circunstâncias que estamos a atravessar, que estamos a viver uma crise muito profunda. Uma crise que se espera que seja uma crise relativamente curta, mas é verdade que neste momento estamos numa crise tremenda. Há alguns setores de atividade económica que estão a viver situações verdadeiramente dramáticas e, portanto, a preocupação da preservação do emprego tem que ser um verdadeiro objetivo nacional.

Está mais próximo de Rui Rio nesta matéria.

Não, não estou nada. Não estou a dizer isso. Estou apenas a dizer que estas preocupações têm de coexistir. A preocupação de estar atento à necessidade de aumentar salários e em particular o caso do salário mínimo, é obviamente uma preocupação. O primeiro-ministro já disse que tem um compromisso e que está empenhado em cumprir esse compromisso na legislatura, mesmo que tenha de fazer uma reavaliação das metas anuais.

O que eu creio que se terá que encontrar aqui é uma solução que seja a mais consensual possível, que vise compatibilizar estas duas preocupações. Agora, espero francamente que haja um bom debate na concertação social, que haja também um bom debate político e um debate sério no Parlamento.