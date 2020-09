“Crise coloca mais em risco a banca do norte da Europa”

Veja também:

Os impactos das crises financeiras anteriores vão ainda moldar as respostas da banca europeia à atual crise pandémica, tendo em conta a acumulação de ativos dos bancos nos últimos anos. Na tese do economista Ricardo Cabral, professor e investigador do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), a pandemia vai criar mais pressão sobre a banca do norte da Europa, ainda que essas economias estejam mais bem preparadas para os choques, porque a sul foram impostos requisitos de capital e de liquidez mais elevados.



“A nível de capital, os bancos do norte da Europa podem ter muito mais ativos que os bancos do sul. Perante uma crise destas, em que essencialmente vai levar a um choque numa generalidade de ativos, quem está mais em risco é a banca do norte da Europa, como a da Holanda, Alemanha ou da Suécia. A margem para absorver choques é menor. Claro que essas economias não dependem por exemplo tanto do turismo, poderão ter um choque relativamente menor em relação à Covid do que a economia portuguesa”, afirma Cabral num debate sobre a banca portuguesa, a propósito do livro “Por Onde Vai a Banca em Portugal?”, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria dos economistas Jorge Braga de Macedo, Samuel da Rocha Lopes e Nuno Cassola.