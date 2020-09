Consumidores vão recuperar parte do IVA no turismo e restauração

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta segunda-feira a criação de um programa de apoio à procura no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.

O objetivo da medida é os clientes poderem recuperar uma parte do IVA em novas compras, nos setores do turismo e restauração, disse António Costa, sem avançar mais pormenores.

"Estamos a trabalhar para incluir no Orçamento do Estado para o próximo ano um programa de apoio à procura, que permita aos clientes poder recuperar parte do IVA pago nos serviços do turismo e restauração em novas compras no setor do turismo e restauração", declarou o primeiro-ministro.

O chefe do Governo falava na sessão de abertura da V Cimeira do Turismo Português, na Fundação Calouste de Gulbenkian.



A partir de 5 de outubro, o Estado vai comparticipar descontos promovidos pelos setores do turismo e restauração, anunciou também Pedro Siza Vieira. A medida será estendida aos setores da cultura e transportes.

"Já a partir de 5 de outubro teremos um esquema de acordo com estes setores de atividade – alojamento, restauração, animação turística, cultura e transportes – que permitirá que os operadores económicos que ofereçam descontos aos clientes, em montantes que sejam tabelados, possam igualmente beneficiar de uma comparticipação pública do valor desse desconto", afirmou o ministro no discurso de encerramento da V Cimeira do Turismo Português.