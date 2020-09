"Otamendi teve uma bonita história no FC Porto e agora vai fazer o melhor pelo Benfica"

Nicólas Otamendi é o reforço que chega ao estádio da Luz por via do negócio efetuado com a ida de Rúben Dias para o Manchester City. O argentino que em Portugal vestiu as cores do rival das águias, o FC Porto, aterra com um rótulo que João Manuel Pinto, central que também vestiu as duas camisolas atenua, lembrando que o reforço "teve uma bonita história" de azul e branco e que daqui para a frente fará "o melhor" pelos encarnados.



O ex-internacional português, em declarações a Bola Branca, declara que com a chegada do argentino Jorge Jesus passa a ter dois centrais "muito experientes", juntando Vertonghen, e ambos vindo da "melhor liga do mundo", mas também "já com alguma idade".

"O Benfica é uma equipa que joga muito na pressão alta e terá que ter alguns cuidados nas suas costas. São dois grandes centrais que dão alguma segurança, mas mesmo assim é importante mais um central", concretiza o agora treinador.