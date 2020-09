Alberto Manguel doa o seu tesouro a Lisboa. 40 mil livros para criar um “centro de subversão intelectual”

Entre os membros do Conselho Honorário do futuro centro de estudos, contam-se escritores como Olga Tokarczuk, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Chico Buarque e Tolentino de Mendonça.

Este espólio literário vai compor o futuro Centro de Estudos da História da Leitura (CEHL), do qual Alberto Manguel será diretor, e que ficará localizado no Palacete dos Marqueses de Pombal, na Rua das Janelas Verdes, na proximidade do Museu Nacional de Arte Antiga.

O escritor e bibliófilo, que no dia 12 deste mês assinou um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa para doar à cidade a sua biblioteca, composta por cerca de 40 mil volumes, contou em entrevista à Lusa quais são os seus sonhos e projetos para esta futura biblioteca pública, que deverá estar fisicamente pronta em 2023, em cálculos “pessimistas”.

Alberto Manguel quer que a biblioteca que doou à cidade de Lisboa se torne um “centro de subversão intelectual” e vai começar a desenvolver atividades educativas e culturais já no final deste ano ou princípio do próximo.

“Vamos ter investigadores que estudam a relação da música e da leitura da música com a palavra, vamos criar um fundo musical, que não estava na minha biblioteca. Estou também em conversações com um investigador português, Daniel Melo, que trabalhou muito sobre a leitura pública e bibliotecas públicas em Portugal, e vamos ter uma secção sobre a leitura em Portugal. Vai haver uma secção de romances estrangeiros sobre Portugal, ou que se passam em Portugal”.

Internacionalmente, gostaria de “criar uma relação entre este centro e o Centro Gutenberg, na Alemanha, cujo ex-diretor vai fazer parte do comité de honra, ou a Biblioteca do Congresso, em Washington, cuja diretora faz parte do comité, e assim sucessivamente”.

Enquanto futuro diretor do CEHL, Alberto Manguel tem planos para alargar a sua atividade, com a criação de uma rede entre a biblioteca e a Fundação José Saramago, a Casa Fernando Pessoa e os vários festivais literários que se realizam no país.

Esta “ressurreição” da biblioteca – que diz ser o último sonho que queria concretizar – deveu-se à “generosidade” da Câmara de Lisboa, que lhe cedeu um espaço a troco da doação da sua biblioteca.

No entanto, doar a biblioteca era algo que há uns anos se lhe afigurava impossível. Isso mesmo escreve no livro, quando conta que a biblioteca da sua escola tinha um aviso, no qual se lia “Estes livros não são seus: pertencem a todos”, para depois acrescentar: “A minha biblioteca nunca poderia ter um aviso destes. Para mim, era um lugar absolutamente privado, que me cercava e, simultaneamente, me refletia”.

Agora, perante a iminência de nunca mais ter biblioteca, viu-se obrigado a rever esta convicção e passar aquilo que era privado para o domínio público, o que representa um “desprendimento necessário”.

“Quando era a minha biblioteca privada, era a minha identidade, a minha autobiografia, agora vai ser a autobiografia de todos os outros leitores, passa de privada a pública”, disse, acrescentando: “Há uma relação distinta, de um monólogo que se converte em diálogo, um amor privado que se converte num amor público, e é isso que eu quero que a biblioteca seja”.

Para Alberto Manguel, tornar pública uma biblioteca que representava a sua “autobiografia”, porque era construída de associações pessoais, afetos e memórias – o escritor recusa o epíteto de bibliófilo, porque a sua coleção é de valor sentimental, sem os fundos nem o saber de um colecionador profissional –, era como expor a sua intimidade.

No entanto, reconhece que esta foi uma “abertura voluntária e necessária: Se as coisas tivessem sido diferentes em França, eu sempre acreditei que ia morrer na minha biblioteca”.

Assim sendo, e tendo tido que abandonar o que chamou de “paraíso”, Alberto Manguel foi salvo pela oferta de Lisboa e admite que escolheu esta cidade, só porque a cidade o escolheu a ele.

“Nenhum outro país, nenhuma outra cidade me fez essa oferta. Lisboa foi a única cidade que me propôs trazer a minha biblioteca para aqui e instalá-la em termos muito generosos”, reconheceu, mas manifestando satisfação por esta ser uma das cidades “mais civilizadas e mais culturais do mundo, e com uma história muito arreigada à história do livro e das bibliotecas”.

Sobre o custo que terá toda esta empreitada – suportada pela autarquia – Manguel afirma desconhecer por completo, mas está já a negociar apoios e mecenatos, inspirado pelo trabalho que fez na Biblioteca Nacional da Argentina, enquanto seu diretor.