Portugal ultrapassa 24 mil casos ativos. Há mais nove mortos e 665 infetados com Covid-19

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista mais nove mortos e 665 infetados com Covid-19 em Portugal. O país alcança ainda a meta de 24 mil casos ativos (24.004 casos).

O documento aponta ainda para mais 20 pessoas internadas em unidades hospitalares, num total de 635, das quais, 89 estão em cuidados intensivos (mais quatro do que ontem).

As vítimas mortais, oito acima dos oitenta anos e uma entre os 70 e os 79 anos, registaram-se cinco em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro e duas no Norte.

Com os números deste domingo, Portugal regista mais de 1.300 mortes acima dos 80 anos, desde março deste ano.

Quanto aos novos casos, a faixa etária que regista maior aumento é nas pessoas entre os 20 e os 29 anos, com 116 infeções registadas nas últimas 24 horas.



Desde o início da pandemia, Portugal regista 73.604 casos confirmados da doença, dos quais 1.953 morreram e 47.647 estão dados como recuperados.