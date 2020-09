Madeira insiste que despistagem nas viagens deve ser feita na origem

Veja também:

A Madeira vai insistir para que a União Europeia determine um “critério uniforme” aplicável a todos os estados-membros para a realização do controlo da Covid-19 nas viagens ser realizado na origem, sublinhou este domingo o Governo Regional.

“Vamos continuar a insistir, pese embora o modelo que adotamos na Madeira, que era importantíssimo que a União Europeia através da Comissão, tomasse uma posição que fosse uniforme para todos os estados e obrigasse a que o controlo se fizesse no momento do início da viagem”, declarou o secretário do Turismo e Cultura madeirense.

Eduardo Jesus falava à margem da cerimónia de atribuição de 24 medalhas de Mérito Turístico pelo Governo da Madeira (de ouro, prata e bronze) a várias pessoas e entidades, reconhecendo o contributo para o setor, assinalando este domingo o Dia Mundial do Turismo.

O governante madeirense considerou que a determinação desta medida de controlo seria “extraordinariamente importante” para a Madeira e “a retoma e a atividade neste setor seria necessariamente outra, mesmo com o efeito desta dimensão da pandemia que se assiste em toda a Europa”.

“Não há dúvida nenhuma acerca disto”, vincou o responsável, considerando que “tarda essa decisão e enquanto a mesma não acontecer, o efeito da pandemia vai fazer-se sentir, pese embora o esforço enorme que está a ser feito por parte do Governo Regional para que essas consequências sejam as mais pequenas possíveis”.

Eduardo Jesus salientou que a “Madeira tem aqui uma vantagem relativamente ao resto dos destinos, principalmente aos que são tradicionalmente concorrentes”, que permitiu que a região tenha hoje “um posicionamento que é único, porque nenhum outro destino turístico no mundo se encontra como a Madeira” em termos de segurança no exterior.

Mas, complementou, “o setor está refém da procura e a procura está refém da confiança e esta do medo que se instalou com a pandemia”.

“A Madeira fez percurso que é ímpar e lhe valeu claramente um posicionamento único. A Madeira é o destino que está melhor preparado para garantir a confiança às pessoas. Agora é preciso aqui chegar e é essa parte da confiança que e preciso conquistar”, enfatizou.