Covid-19 em Portugal. Há mais oito mortos e 884 infetados

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde aponta para mais oito mortos e 884 infetados com Covid-19 em Portugal.

As vítimas mortais são seis em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Centro e outra no Norte. A maioria registou-se na faixa etária acima dos 80 anos e duas entre os 60 e os 69 anos.

Quanto aos novos casos agora diagnosticados, o maior aumento verifica-se na faixa entre os 30 e 39 anos de idade (149 novos casos).

De acordo com o documento, Portugal regista neste momento 23.615 casos ativos em todo o país.

A DGS regista um recuou no número de internados em unidades hospitalares. Há neste momento 615 internados (menos nove do que ontem), dos quais 85 em cuidados intensivos (menos um do que ontem).

Desde o início da pandemia Portugal já registou 1.944 mortes e 72.939 casos de infeção. Há ainda registo de 47.380 pessoas recuperadas da doença.