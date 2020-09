Açores com dois novos casos nas últimas 24 horas

Veja também:

Os Açores registaram mais dois casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas, ambos na ilha de São Miguel, que respeitam a pessoas não residentes na região, revelou este domingo a autoridade de saúde regional.

No seu comunicado diário de atualização dos casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a autoridade adianta que, só nas últimas 24 horas, foram realizadas 1.309 análises nos dois laboratórios de referência na região, em São Miguel e na ilha Terceira.

Os casos diagnosticados referem-se a um jovem de 23 anos e a uma mulher com 31, que desembarcaram na região provenientes de ligação aérea com o território continental, tendo o primeiro obtido resultado positivo para a Covid-19 no teste de despiste realizado à chegada e o segundo no teste efetuado após o sexto dia.