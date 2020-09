100ª medalha. Mais um ouro para Fernando Pimenta

O português Fernando Pimenta conquistou a centésima medalha internacional da carreira e foi de ouro.

O canoísta de Ponte de Lima venceu, este domingo, a prova de K1 5000 na Taça do Mundo de Szegeb, na Hungria.

Esta foi a terceira medalha do atleta olímpico nesta prova depois do ouro no K1 1000 e a prata no K1 500, conquistados este sábado.

Portugal fecha a única prova internacional em 2020 com sete medalhas. Às três de Fernando Pimenta, junta-se duas de Joana Vasconcelos e duas do paracanoísta Norberto Mourão.