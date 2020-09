Nacional vence no Algarve

O Nacional venceu o Farense, fora, por 1-0, e conseguiu o primeiro triunfo da temporada 2020/21 na I Liga.

No Estádio Algarve, casa emprestada dos algarvios, um golo do colombiano Brayan Riascos, aos 58 minutos, selou o triunfo dos insulares, que na primeira ronda tinham empatado a três na receção ao Boavista.

Na classificação, o Nacional passou a somar quatro pontos, isolando-se, provisoriamente no quarto lugar, enquanto o Farense, que tinha perdido 2-0 no reduto do Moreirense, manteve-se com zero, junto com mais quarto equipas.

Veja o resumo da partida.