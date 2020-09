Lourosa perde e regressa a pé para casa

O Lourosa perdeu este domingo, por 1-0, na casa do São João de Ver, e foi eliminado da Taça de Portugal.

O presidente do clube não terá gostado e, no final do jogo, levou o autocarro, deixando jogadores e treinadores sem transporte.

Toda a equipa teve de fazer um caminho de seis quilómetros a pé para regressar a Lourosa.

No entanto, a O JOGO, o presidente Hugo Mendes garantiu que "o grupo de trabalho, decidiu vir tudo a pé, como consequência da má exibição do jogo de hoje".

As imagens correm nas redes sociais.