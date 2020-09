Gil Vicente derrota Portimonense

O Gil Vicente venceu por 1-0 o Portimonense, na segunda jornada da I Liga de futebol, o primeiro jogo da equipa minhota na prova, após o adiamento do encontro da ronda inaugural, imposto pelas autoridades sanitárias.

Um golo do avançado brasileiro Lino, aos 50 minutos, foi suficiente para os gilistas se estrearem a vencer na receção aos algarvios - que falharam uma grande penalidade aos 36, pelo defesa Lucas Possignolo -, depois de o jogo com o Sporting ter sido adiado devido a vários casos de covid-19 nos plantéis das duas equipas.

O Gil Vicente passou a totalizar três pontos, juntando-se ao grupo dos quintos classificados, enquanto o Portimonense continua sem vencer na prova, contabilizando apenas um, fruto do empate na primeira jornada.

Destaque para a homenagem dos gilistas a Dito, diretor desportivo do clube recentemente falecido. A equipa jogou de negro e com o nome do dirigente em todas as camisolas.

Veja o resumo da partida.