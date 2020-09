Empate sem golos entre Rio Ave e Guimarães

Rio Ave e Vitória de Guimarães empataram 0-0 no estádio dos vila-condenses, em jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, continuando sem vencer na prova.

A equipa anfitriã averbou o segundo empate seguido, depois do 1-1 alcançado em Tondela, na ronda inaugural, enquanto os vimaranenses conquistaram o primeiro ponto no campeonato, uma vez que tinham perdido por 1-0 na estreia, na receção ao Belenenses SAD.

O Rio Ave, que na quinta-feira decide o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa frente aos italianos do AC Milan, isolou-se no 10.º lugar da I Liga, com dois pontos, enquanto o Vitória de Guimarães juntou-se a outras quatro equipas na 11.ª posição.

Veja o resumo do jogo.