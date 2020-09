Crise do Aves impede inscrição da equipa de futsal

A direção do D. Aves confirma que, devido aos problemas financeiros que afetam a SAD, não vai conseguir colocar a equipa de futsal na segunda divisão.

“O CD Aves encontra-se impedido de inscrever novos jogadores em todas as competições da Federação Portuguesa de Futebol, tutelada pela FIFA. A primeira decisão de um desses processos data de 30 de março de 2020. A partir desse momento, o clube ficou impossibilitado de inscrever novos atletas nos seus quadros até que a verba reclamada fosse saldada, durante três períodos de inscrição (uma época e meia)”.

O Aves explica que a FIFA não distingue o clube da SAD e, por isso, o não pagamento de dívidas está a afetar o clube também no futsal.

O clube está impedido de inscrever jogadores.

“Hoje é mais um dia negro na história do nosso clube. Esta direção não se poupou a esforços para defender os interesses do Clube Desportivo das Aves, mas, infelizmente, o colete de forças que nos vestiram teima em não ceder”, lê-se no comunicado.

Só a modalidade de voleibol, por não estar ligada à FIFA, tem condições de funcionar, acrescenta o Aves.