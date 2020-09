Covid-19. Paços de Ferreira com dois casos positivos

Veja também:

O Paços de Ferreira confirma que tem dois jogadores do plantel principal infetados com Covid-19.

João Amaral e Mohamed Diaby são os dois jogadores atingidos pelo novo coronavírus.

“Ambos se encontram assintomáticos e desde ontem em isolamento, cumprindo o Plano de Contingência previamente definido no clube”, acrescenta o Paços de Ferreira.

O clube garante que “todo o restante plantel e staff está apto e em condições de segurança para a participação no jogo da 2ª jornada da Liga, com o devido conhecimento e concordância da Autoridade Local de Saúde”.

Do outro lado, o Sporting não conta com 8 jogadores ainda a recuperar da infeção pelo novo coronavírus. O treinador Rúben Amorim também aguarda por autorização da DGS para voltar a contactar com o grupo e não estará hoje em Paços de Ferreira, numa partida em que Emanuel Ferro comandará a equipa, sempre em contacto telefónico com o treinador principal.

De regresso está Nuno Santos. O jogador teve Covid-19, mas hoje já é opção na equipa do Sporting, que se estreia na I Liga, depois de o primeiro jogo do campeonato, com o Gil Vicente, ter sido adiado, devido ao elevado número de casos positivos, tanto na equipa de Barcelos, como nos lisboetas.

O Paços de Ferreira- Sporting é às 18h30. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt