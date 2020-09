Sporting assegura contratação de Tabata

O Sporting chegou a acordo com o Portimonense para a contratação de Bruno Tabata, avançou o "Record" e confirmou a Renascença.

O extremo de 23 anos vai custar cinco milhões de euros ao clube leonino por 50% do passe. O Braga esteve também interessado no brasileiro, mas as relações entre o Portimonense e o Sporting foram decisivas para o negócio.

Tabata chegou ao Portimonense em 2015, na altura para a equipa de juniores da formação algarvia, depois de ter feito toda a formação até então no Atlético Mineiro.

O avançado fez quatro épocas na equipa principal, com nove golos apontados em 119 jogos disputados. Tabata tinha contrato até 2023, com uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros.

As boas exibições no Portimonense tornaram Tabata numa presença regular na seleção sub-23 do Brasil. O extremo marcou presença no Torneio de Toulon, em 2019, conquistado pela seleção canarinha.

Tabata já não foi opção no primeiro jogo da época, contra o Paços de Ferreira, e será o sétimo reforço do defeso, depois de Pedro Gonçalves, Feddal, Nuno Santos, Antunes, Pedro Porro e Adán