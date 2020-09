Sérgio Conceição. “Segunda parte à FC Porto”

O treinador do FC Porto mostrou-se satisfeito com a vitória sobre o Boavista (5-0) e com as melhorias da equipa na segunda parte.

"A diferença teve a ver com a forma como definimos a entrada do último terço, na primeira parte também podíamos ter feito o golo. É verdade que o Boavista também conseguiu sair algumas vezes, mas mais por demérito nosso do que propriamente mérito deles. Lembro-me de um remate [à baliza do FC Porto], mas não me lembro de ter criado perigo", referiu.

Sérgio Conceição confirma que as correções ao intervalo foram “extremamente importante para depois ferirmos o adversário”. “Foi uma segunda parte à FC Porto, à imagem do ano passado”.

“Golos fantásticos, bonitos, trabalhados e que os jogadores interpretaram na perfeição. Houve momentos de alto nível, ao nível do jogo jogado", acrescentou o técnico, em declarações à Sporttv.

A fechar, Conceição reafirma que gosta “de ganhar, principalmente. Há jogos em que não se consegue concretizar as oportunidades que se criam e hoje fomos particularmente felizes nesse aspeto".

O FC Porto goleou por 5-0, com golos de Marega (2), Corona, Sérgio Oliveira e Luis Diaz.